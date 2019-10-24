أم لأصحاب القلوب الرحيمة: لا أملك ثمن علاجي وعلاج ابنتي المريضة

ناشدت المواطنة ولاء إسماعيل، البالغة من العمر 33 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها لسد نفقات علاجها هي وابنتها.



تقول الأم في رسالتها: "أقيم بمنطقة أولاد علام في الدقي، وأم لـ٤ أطفال، أنا مريضة ضغط وسكر، وأحتاج نفقات علاج شهرية بقيمة ٤٠٠ جنيه، كما أن لي طفلة تعاني من مرض في المخ (كهرباء زائدة على المخ)، وتحتاج هي الأخرى نحو ٤٠٠ جنيه شهريا، كما تحتاج لإجراء أشعة على المخ، ولا أملك قيمتهما".



وأضافت: "زوجي يعمل سائقا باليومية، ودخله لا يكفي الإنفاق على العلاج، وأيضًا إيجار المسكن الذي يبلغ نحو ٤٠٠ جنيه هو الآخر".



للتواصل مع الحالة: ٠١١١١٦٩١١٢٧



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360