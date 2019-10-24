Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أم لأصحاب القلوب الرحيمة: لا أملك ثمن علاجي وعلاج ابنتي المريضة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشدت المواطنة ولاء إسماعيل، البالغة من العمر 33 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها لسد نفقات علاجها هي وابنتها.

تقول الأم في رسالتها: "أقيم بمنطقة أولاد علام في الدقي، وأم لـ٤ أطفال، أنا مريضة ضغط وسكر، وأحتاج نفقات علاج شهرية بقيمة ٤٠٠ جنيه، كما أن لي طفلة تعاني من مرض في المخ (كهرباء زائدة على المخ)، وتحتاج هي الأخرى نحو ٤٠٠ جنيه شهريا، كما تحتاج لإجراء أشعة على المخ، ولا أملك قيمتهما".

وأضافت: "زوجي يعمل سائقا باليومية، ودخله لا يكفي الإنفاق على العلاج، وأيضًا إيجار المسكن الذي يبلغ نحو ٤٠٠ جنيه هو الآخر".

للتواصل مع الحالة: ٠١١١١٦٩١١٢٧

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

ترشيحاتنا

منى ممدوح ترقص على أغنية عايش في بحر الغدر.. شاهد

الأرصاد تكشف المناطق المتوقع بها سقوط أمطار غزيرة ..فيديو

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي والقنوات الناقلة

صلاتي متقطعة فكيف أواظب على أدائها؟

أسعار اوبترا المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

الدولة انتصرت.. مرتضى منصور يعلق على تأجيل مباريات الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام

البساطة روح القلوب.. أسطورة الطب مجدي يعقوب يلبي دعوة نوبي لقضاء يوم في منزله

لن تتوقع.. سعر صادم لـ حذاء منى زكي في دبي.. صور