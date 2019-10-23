الموسيقار عمر خيرت مفاجأة حفل افتتاح الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية.. صور

يحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلا غنائيا ساهرا بمناسبة مرور عامين علي افتتاح منتجع "الماسة كابيتال" بالعاصمة الإدارية الجديدة ويأتى عيد ميلاد منتجع" الماسة كابيتال " بالعاصمة الإدارية الجديدة تزامنًا مع احتفالات أكتوبر بحضور عدد كبير من النخب السياسية والفنية ورجال الأعمال.



ويأتي الاحتفال بعيد ميلاد الماسة كابيتال الثاني في شكل مهرجان فني وترفيهي يليق بضيوف ورواد المنتجع، وسيشهد الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والترفيهية التي تناسب كل أفراد العائلة .



يذكر أن المهرجان يأتي هذا العام بعنوان "الماسة كابيتال ..عامين من النجاح " ويستمر يومي ٢٥ و ٢٦ أكتوبر الجاري.





