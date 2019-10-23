Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الموسيقار عمر خيرت مفاجأة حفل افتتاح الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:03 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى
يحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلا غنائيا ساهرا بمناسبة مرور عامين علي افتتاح منتجع "الماسة كابيتال" بالعاصمة الإدارية الجديدة ويأتى عيد ميلاد منتجع" الماسة كابيتال " بالعاصمة الإدارية الجديدة تزامنًا مع احتفالات أكتوبر بحضور عدد كبير من النخب السياسية والفنية ورجال الأعمال.

ويأتي الاحتفال بعيد ميلاد الماسة كابيتال الثاني في شكل مهرجان فني وترفيهي يليق بضيوف ورواد المنتجع، وسيشهد الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والترفيهية التي تناسب كل أفراد العائلة .

يذكر أن المهرجان يأتي هذا العام بعنوان "الماسة كابيتال ..عامين من النجاح " ويستمر يومي ٢٥ و ٢٦ أكتوبر الجاري.


الموسيقار عمر خيرت مفاجأة حفل افتتاح الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية.. صور
الموسيقار عمر خيرت مفاجأة حفل افتتاح الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية.. صور
الموسيقار عمر خيرت مفاجأة حفل افتتاح الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

مفيش أجازة .. تعليم القاهرة : غدا يوم دراسي عادي بجميع المدارس

ردا على الشائعات .. ريم البارودي تكشف حقيقة علاقتها بمصمم أزياء

بسببها تنعم المملكة بالثراء.. معمر سعودي يكشف حكاية الأرملة والملك عبد العزيز

متحدث الحكومة يكشف مفاجآتين عن أمطار أمس.. فيديو

فيديوجراف| ماذا فعلت الأمطار في منزل رانيا فريد شوقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟