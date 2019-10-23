انتو أحلى عالم..إعلامية لبنانية ترتدى هذا التيشيرت للجمهور على الهواء.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورة تظهر الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار، بعدما ظهرت على الهواء مباشرةً لتقديم نشرة الأخبار على الفضائية اللبنانية LBCI مرتيدية تيشيرت من اجل الثورة.



وقررت ليال التضامن مع التظاهرات اللبنانية ولكن على طريقتها الخاصة، بعدما ظهرت بزى رسمي بينما ترتدى أسفله تيشيرت أبيض اللون مكتوب عليه عبارة "انتو أحلى عالم".



وبجانب العبارة صورة لعلم لبنان من الثورة، وهى نفس العبارة المتواجدة بهاشتاج كانت قد أطلقته LBCI منذ أيام.



ولاقت الصورة رواجًا كثيفًا على منصات التواصل الإجتماعية، وعلق الرواد أسفلها بهاشتاج #انتو_أحلى_عالم