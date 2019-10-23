Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. تعليق والد الطفلة مروة ضحية الأمطار بالشرقية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:33 م
الطفلة مروة ضحية
الطفلة مروة ضحية الأمطار
Advertisements
توك شو
قال صادق عبد المجيد، والد الطفلة مروة ضحية الأمطار، إن مروة بعد عودتها من المدرسة أخذت جارتها وذهبت للدرس، لافتًا إلى أن الأحوال الجوية صادفت ميعاد خروجها من الدرس. 

وأضاف صادق عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" إنهم أثناء الخروج للاطمئنان علي مروة تفاجأوا من صديقتها قائلة: "الحقوا مروة داخل المياه" وعلى الفور توجّهنا إلى مكان الحادث.

وأشار صادق عبد المجيد إلى أنه عند نزوله إلى المياه، تم إبلاغه أن المياه مكهربة "اللي هيدخل هيموت" واستغاث بالنجدة على أساس أنها تبلغ الإدارة بفصل الكهرباء عن المكان، موضحًا أنه كان متوقعاً وفاة الطفلة ولكنه غير قادر على النزول وإحضارها. 

وأوضح صادق عبد المجيد أنه تم عمل عزاء الطفلة بعيدًا عن المنزل لأن باب المنزل به كهرباء، لافتًا إلى أنه تم إرسال مندوب عن رئيس جهاز العاشر من رمضان لعمل واجب العزاء.

وعلّق والد الطفلة إلى أنه يريد أن يدفن مروة دون الدخول في أي إجراءات، مناشدًا الرئيس السيسي بفتح تحقيق في قضية مروة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور

والدة آدم ضحية الطرد من الحضانة بسبب مرضه: المديرة رفضته إرضاء لأولياء الأمور.. فيديو

تعليم الشرقية تنعى الطفلة ضحية الأمطار والكهرباء: تغمدها الله برحمته

تشييع جثمان الطفلة مروة ضحية الأمطار بالعاشر من رمضان

طفلة العاشر من رمضان.. فيديو لحظة انتشال جثة مروة بعد صعقها بسبب الأمطار

ترشيحاتنا

في حاجة ماسة للمال.. ريهام سعيد تطلب التبرع لفنان يعاني من مرض طلعت زكريا.. فيديو

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد أزمة شارة قيادة منتخب مصر.. ومغردون: البدري عايز يستبعد أحمد فتحى بالطريقة

بعد اعتدائها على أحمد عز.. 5 معلومات عن شقيقة زينة

مغترب متزوج وقع في جريمة الزنا فماذا يفعل.. أمين الفتوى يجيب

تعرف على تفاصيل تجدد إصابة محمد محمود

10 جثث | ضحايا الأمطار فى مصر | مروة اتكهربت وهى راجعة من المدرسة وعم سيد وهو مروح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك