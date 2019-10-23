شاهد.. تعليق والد الطفلة مروة ضحية الأمطار بالشرقية

قال صادق عبد المجيد، والد الطفلة مروة ضحية الأمطار، إن مروة بعد عودتها من المدرسة أخذت جارتها وذهبت للدرس، لافتًا إلى أن الأحوال الجوية صادفت ميعاد خروجها من الدرس.





وأضاف صادق عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" إنهم أثناء الخروج للاطمئنان علي مروة تفاجأوا من صديقتها قائلة: "الحقوا مروة داخل المياه" وعلى الفور توجّهنا إلى مكان الحادث.





وأشار صادق عبد المجيد إلى أنه عند نزوله إلى المياه، تم إبلاغه أن المياه مكهربة "اللي هيدخل هيموت" واستغاث بالنجدة على أساس أنها تبلغ الإدارة بفصل الكهرباء عن المكان، موضحًا أنه كان متوقعاً وفاة الطفلة ولكنه غير قادر على النزول وإحضارها.





وأوضح صادق عبد المجيد أنه تم عمل عزاء الطفلة بعيدًا عن المنزل لأن باب المنزل به كهرباء، لافتًا إلى أنه تم إرسال مندوب عن رئيس جهاز العاشر من رمضان لعمل واجب العزاء.



