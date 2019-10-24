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بين الناس

شكاوى من تأخير موعد تسليم شقق دار مصر بمدينة العبور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن مصطفى يحيى محمد على، من أهالى شارع متحف المطرية ميدان النعام عين شمس بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تحديد موعد لتسليم شقق دار مصر بمدينة العبور.

وقال فى رسالته: هناك تأخير فى التسليم يصل لعامين وعلى الرغم من ذلك فإن معدل التنفيذ الحالى بطيء ولا تظهر رؤية لموعد التسليم، حيث قد سبق وتم تحديد مواعيد من قبل رئيس جهاز العبور إلا أنه لم يتم الالتزام، لذا نناشد المسئولين لتحديد مواعيد يلتزم بها وتكون حاسمة يحاسب على أساسها، أما الوضع الحالى فلا يرضي أحد وهو أيضا غير ملزم لأى مسئول فى حين أن الحاجزين ملزمون بسداد الأقساط وتوقع عليهم الغرامات فى حالة التأخير وهذا حق الدولة، أما حق الحاجزين فلا أحد ينظر إليه، ولم يحاسب أى شخص بسبب التأخير.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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