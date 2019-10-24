شارع علي عبد المجيد بالخصوص يغرق فى مياه الصرف الصحى.. والأهالى يستغيثون

شكا عدد من سكان شارع على عبد المجيد بامتداد الزرايب في منطقة الخصوص، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى.



ويقول سعد عبدالله فى رسالته: "حاولنا الاتصال بالحى كثيرًا ومفيش أى استجابة الحقونا الناس مش عارفة تمشى فى الشوارع والمحلات شبه مغلقة وبدأت مياه الشرب تختلط بالصرف الصرف الصحي".



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