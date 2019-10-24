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بين الناس

شارع علي عبد المجيد بالخصوص يغرق فى مياه الصرف الصحى.. والأهالى يستغيثون

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا عدد من سكان شارع على عبد المجيد بامتداد الزرايب في منطقة الخصوص، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى.

ويقول سعد عبدالله فى رسالته: "حاولنا الاتصال بالحى كثيرًا ومفيش أى استجابة الحقونا الناس مش عارفة تمشى فى الشوارع والمحلات شبه مغلقة وبدأت مياه الشرب تختلط بالصرف الصرف الصحي".

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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