مدرب الجزيرة الاماراتى: هذه أسباب الهزيمة أمام الإسماعيلي فى البطولة العربية





،مشيرا الى ان لاعبي الدراويش استطاعوا فرض اسلوب لعبهم خلال مجريات اللقاء.



وأضاف مدرب الجزيرة خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفي الى أن الإصابات والغيابات للاعبي الفريق الأساسيين كان له تأثير سلبي، متمنيا التعويض خلال مباراة العودة فى الامارات.



ووعد مارتن كايذر جماهير الجزيرة الاماراتي بالتعويض بالفوز في لقاء العودة أمام الاسماعيلي بعد الخسارة بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب بالإسماعيلية.

أكد مارتن كايذر المدير الفني لفريق الجزيرة الاماراتي استطاعته السيطرة على مجريات اللعب فى بداية مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.