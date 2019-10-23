سفير تشيلي ينبهر بإبداعات المصرى القديم فى متحف الحضارة..صور

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط سفير دولة تشيلى بالقاهرة بابلو أرياران أومادا،ورافقه سيباستيان شنيدر نائب السفير وتاتيان فيليجاس زامورا مسئول البرامج الثقافية بالمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.



وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام لمتحف الحضارة،حيث بحث الجانبان سبل التعاون فى عدة مجالات منها أنشطة التدريب والبحث العلمى والترميم والعروض المتحفية المشتركة .



وقام الشربينى بمرافقة السفير التشيلي فى جولة تفقدية للمتحف،وإستمع من سيد أبو الفضل كبير الآثاريين بالمتحف لشرح عن أهم محتويات المتحف ودوره فى نشر الوعى الثقافي والاثري.



وأبدى السفير مدى إعجابه الشديد بمشاهدة قاعة العرض المؤقت،وما تحتويه من إبداعات للمصرى القديم فى تقنيات الحرف عبر العصور وتطورها،كذلك قاعات وصالات المتحف العملاقة والتى تتأهب لإستقبال الوفود من كل أنحاء العالم. إلى جانب التجهيزات التى تتم على أعلى مستوى داخل أروقة المتحف .