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ديني

مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية يصدر كتاب الحج والعمرة مناسك وأسرار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:49 م
مركز الأوقاف للدراسات
مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية
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محمود ضاحي
أصدر مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية إصداره الأول تحت عنوان: ”الحج والعمرة مناسك وأسرار” من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويتناول الكتاب في رؤية عصرية خلاصة ميسرة لمناسك الحج والعمرة، تنظر بعين الاعتبار إلى ما تم من تطوير وتوسعات بالحرم والمسعى، متضمنة ما يفسد فعله أو تركه الحج ، ولا يجبر فعل ما تم فعله منه ولا ترك ما تم تركه منه بدم.

وفيه– أيضًا – مجموعة خواطر حول أسرار مناسك الحج وجوانبه الروحية والإيمانية ، ودروس مستفادة من هذه الأسرار ، ودعوة إلى التيسير الذي جعله سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصلًا في الحج عندما كان يجيب سائليه بقوله (صلى الله عليه وسلم) : ” افعل ولا حرج ” .

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