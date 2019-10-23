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تعليم

محافظ أسيوط يستقبل قيادات جامعة الأزهر لمناقشة سبل التعاون

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:53 م
محافظ أسيوط يستقبل
محافظ أسيوط يستقبل قيادات جامعة الأزهر لمناقشة سبل التعاون ب
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محمد شحتة
التقى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر لبحث سبل التعاون المشترك فى دعم المشروعات القومية والتنموية والتى توليها الدولة اهتمامًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتفعيل المشاركة المجتمعية فى تطوير مدينة أسيوط والاستفادة من الخبرات العلمية التى تذخر بها جامعة الأزهر.

حضر اللقاء المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الازهر لفرع أسيوط، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أحمد عباس أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور محمود عمار وكيل كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والمهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة .

وأشاد محافظ أسيوط بدور جامعة الازهر فى بناء الإنسان المصرى ودعم خطط التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الجامعة وتفعيل دورها فى المشاركة المجتمعية والمساهمة فى المبادرات الرئاسية بالإضافة إلى تطوير شوارع وميادين المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة بجامعة الازهر فرع اسيوط وإعادة الشكل الجمالى والحضارى لها ودعم المشروعات التنموية التى تنفذها المحافظة فى كافة القطاعات، مشيرا إلى الدعم الذى توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة ومنظومة الإضاءة وتحسين المرفق والخدمات بها بالتنسيق مع كافة شركات الخدمات .

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، دعمه الكامل لجميع جهود محافظة أسيوط لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفنى والاستشارات والمساهمة فى مشروعات التنمية بالمحافظة فضلا عن المشاركة فى أعمال التطوير والتجميل لمدخل فرع جامعة الأزهر بأسيوط والمدينة الجامعية والشوارع المحيطة بها لتخرج فى احسن صورة ، وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ درع المحافظة التذكارى لرئيس الجامعة.
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