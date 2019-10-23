بحضور الجفري.. وزير الرياضة يشهد فعاليات الصالون الثقافي بمراكز الشباب والجامعات

شهد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، فعاليات الصالون الثقافي للأندية الثقافية بمراكز الشباب والجامعات، الذي نظمته الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.



تضمنت فقرات الصالون جلسة للعالم الحبيب على زين العابدين الجفري، وتحاور فيها حول بناء الشخصية الوطنية، مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، كما تضمنت فعاليات الصالون فقرة إنشاد ديني للمنشد على الهلباوي.



حضر فعاليات الصالون عددا من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة، وممثلي عددا من المؤسسات المعنية بالشباب، إضافة إلى شباب من مختلف محافظات الجمهورية.