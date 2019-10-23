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أخبار البلد

دورة تدريبية مشتركة بين الأوقاف والتربية والتعليم لـ معلمي التربية الدينية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:43 م
دورة تدريبية مشتركة
دورة تدريبية مشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم
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محمود ضاحي
تستضيف أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الدورة التدريبية التثقيفية المشتركة الأولى بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لمعلمي التربية الدينية حول بعض مفاهيم الخطاب الديني برؤية عصرية مستنيرة في إطار إصدارات الأوقاف التالية حماية دور العبادة ،الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، بناء الشخصية الوطنية، فقه الدولة وفقه الجماعة، الفهم المقاصدي للسنة النبوية.

وحددت الأوقاف أيام السبت والأحد والاثنين 2 ، 3 ، 4 نوفمبر 2019 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا بمقر أكاديمية الأوقاف بميدان فودافون بمدينة السادس من أكتوبر .

وستوفر أكاديمية الأوقاف الإقامة خلال الدورة لغير المقيمين بالقاهرة الكبرى ، كما ستوفر لهم الإعاشة بالأكاديمية .

وسيحاضر فيها نخبة من كبار العلماء المتخصصين وكبار المثقفين ، وسيتم الافتتاح بحضور وزيري الأوقاف والتربية والتعليم وقيادات الوزارتين .
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