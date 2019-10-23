مستقبل وطن: القمة الأفريقية الروسية عكست العلاقات الوثيقة بين السيسى وبوتين

قال المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن و أمين عام مصر الجديدة إن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين للقمة الروسية الأفريقية يعكس المستوى الاستراتيجي الذي وصلت إليه العلاقات الوثيقة بين الطرفين منذ تولى الرئيس السيسى سدة الحكم فى مصر.



وأكد "رشدان" أن بوتين اختار توقيت عقد هذه القمة "سوتشي" في التوقيت التي تتولى فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي بسبب العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، حيث دائمًا ما يتم تشجيع الجانب الروسي على الاستثمار في مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري.



ولفت إلى أن روسيا تعتبر شريك استثماري مهم، حيث تعمل وتستثمر 467 شركة روسية في مصر بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز و المفاعل النووي الجديد بالضبعة كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعتبر المشروع الأكبر والأهم لموسكو خارج حدودها ومن المتوقع أن تضح استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح القمة عكست جدارته بأن يكون صوت أفريقيا فى العالم فمنذ توليه رئتسة الاتحاد الأفريقى و هو يعمل جاهدا على وضع القارة الأفريقية فى مكانة تستحقها بما تملكه من ثروات بشرية و طبيعية .



وأشار إلى أن هذه القمة سوف تعيد النفوذ الروسي إلى القارة السمراء مرة أخرى لافتا إلى أن الرئيس بوتين قد أقام علاقات عديدة مع القادة الأفارقة وبات حريصا على استعادة زمام المبادرة الروسية في إفريقيا .



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شدد خلال كلمته الافتتاحية فى القمة على أهمية توصل منتدى "أفريقيا ـ روسيا" الاقتصادي إلى نتائج تسهم في تعزيز قدرات وإمكانات الدول الأفريقية وأولوياتها ومشروعاتها الرائدة، معربا عن تقديره للجانب الروسي لإصراره على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.



أكد الرئيس أنّ أفريقيا مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغييرات إيجابية كبيرة، تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي، وذلك بدفع من مجتمعات شابة طموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوبنا.