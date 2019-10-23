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رياضة

أول تعليق من حارس الإسماعيلي عقب تصديه لركلة الجزاء أمام الجزيرة.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:51 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي،
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محمد رشاد
أبدى محمد مجدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بفوز فريقه اليوم الأربعاء أمام الجزيرة الإماراتي، على ملعب الدراويش.

وحقق فريق الإسماعيلي فوزًا مهمًا على نظيره الجزيرة الإماراتي، بنتيجة هدفين دون رد، في ذهاب دور الـ16 بكأس الملك محمد السادس "البطولة العربية للأندية".

وقال مجدي في تصريحات تليفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية:" حاولنا إسعاد جميع الجماهير التي تواجدت في الاستاد، وكنا نحتاج لمثل هذه الدفعة، حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بالفوز على الجزيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في مواجهة العودة بالإمارات".

وأوضح أنه يتدرب منذ فترة على التصدي لركلات الجزاء، وظل لفترة طويلة ماضية لا ينجح في التصدي لتلك الكرات، لكن التوفيق كان حليفه اليوم أمام الجزيرة".

وأشار إلى أنه نجح قبل ذلك في التصدي لركلة جزاء خلال مواجهة حرس الحدود، وكان يحتاج لهذه الثقة في تلك الفترة ولا يزال يملك الأفضل ليقدمه.
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