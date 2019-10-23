سيلفى حكومى.. رئيس وزراء كندا يلتقط الصور مع المارة فى محطة مترو.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو فى الساعات القليلة الماضية، يظهر رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو وهو يلتقط صور السيلفى مع المارة فى محطة مترو في مونتريال.



يأتى ذلك بعدما فاز ترودو بفترة ولاية ثانية في الإنتخابات الكندية أمس الثلاثاء، بعدما أعلن حزبه الليبرالى فوزه بأغلبية المقاعد ليظل هو الحزب الحاكم للبلاد.



تواجد ترودو البالغ من العمر 47 عامًا، وهو نجل رئيس الوزراء الراحل بيير ترودو فى محطة مترو مونتريال، وبمجرد رئية المارة له انهالوا على مصافحته والتقاط صور السيلفى التذكارية معه.



يذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، فاز في الانتخابات الاتحادية الأخيرة في كندا، حيث نجح في الإحتفاظ بمقعده في دائرته في "بابينو" بمدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك في الانتخابات الفيدرالية التشريعية العامة ال43.



