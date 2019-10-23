تغييرات وزارية سعودية جديدة بينها الخارجية والنقل.. تفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم سلسلة أوامر ملكية تضمنت إعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.



كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا نص على إعفاء الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل، وتعيين الدكتور إبراهيم العساف في منصب وزير دولة، عضوًا بمجلس الوزراء.



وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وكذلك تعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، كما تضمنت تعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.