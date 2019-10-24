ضبط 2 طن دواجن فاسدة داخل مصنع للوجبات الجاهزة بـ الجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، لحيازته (2,570) طن "دواجن" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.



