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حوادث

ضبط 1.440 طن مقطعات دواجن فاسدة داخل ثلاجة سلع غذائية بـ 6 أكتوبر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:58 ص
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

تمكنت الحملات من ضبط مسئول ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة لحيازته (1,440) طن "مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة .

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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