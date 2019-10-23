حزب الحرية المصري ينظم فعالية العبور للمستقبل من كاتدرائية الكاثوليك





واختتم كلمته بشكره للأنبا يوحنا قلته راعي كاتدرائية الأقباط الكاثوليك علي وعيه ووطنيته ومبادرته مع حزب الحرية لتوعية المواطن المصري وأن ذلك ليس بجديد على الكنيسة المصرية الوطنية.

نظم حزب الحرية المصرى اليوم فعالية ( العبور للمستقبل ) مساء أمس بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة نصر وبالتنسيق مع أمانة المواطنة وأمانة حقوق الإنسان وبحضور الأنبا يوحنا قلتة المعاون والنائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، وبحضور النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري والنائب احمد مهني. الأمين العام للحزب ونواب رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا للحزب.وتحدث فى الفعالية عن انتصارات أكتوبر المجيدة اللواء ناجي شهود مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية واستعرض اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق الانجازات التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشروعات البنية الأساسية العملاقة وأثرها في دعم الاقتصاد القومي وأهمية تسليح القوات المسلحة واثرها فى دعم الاقتصاد القومي وتعتبر هذه الفعالية الخاصة بحزب الحرية المصرى الاولى من نوعها من داخل أحد منابر الدعوة والتسامح من داخل الكنيسة الكاثوليكية النى لها دورها في تجديد الخطاب الديني والدعوة الي العبور بالمواطن المصري الي الاستقرار ومن داخل محراب الكنيسة.وأرسل د. صلاح حسب الله رسالة شكر من أعضاء حزب الحرية وقياداته ودعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم لقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وأيضا رسالة لشباب مصر بأن يتحلوا بروح انتصار السادس من اكتوبر عام 1973 في الصراع ضد العدو وأيضا بروح اكتوبر في الوطنية وحب مصر.