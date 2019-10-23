أسباب متنوعة.. إحالة مدير مدرسة و3 عمال بمدارس إطسا فى الفيوم للتحقيق

قام محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بجولة ميدانية لمتابعة مدارس إدارة إطسا التعليمية، وقرر إحالة مدير مدرسة تادرس الابتدائية وعامل خدمات معاونة للتحقيق بسبب عدم الانضباط في العمل.



و قرر إحالة عامل النوبتجية بمدرسة السلام للتعليم الأساسي ، ومدرسة شهداء الصوافنة للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل.



وتابع مدرسة صلاح سالم الابتدائية ونبه على مدير المدرسة بضرورة صيانة حنفيات دورات المياة بالمدرسة وإزالة العبارات المسيئة على سور المدرسة من الخارج ، ونظافة فناء المدرسة، والاهتمام بحديقة رياض الأطفال.