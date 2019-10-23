Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أسباب متنوعة.. إحالة مدير مدرسة و3 عمال بمدارس إطسا فى الفيوم للتحقيق

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:22 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بجولة ميدانية لمتابعة مدارس إدارة إطسا التعليمية، وقرر إحالة مدير مدرسة تادرس الابتدائية وعامل خدمات معاونة للتحقيق بسبب عدم الانضباط في العمل.

و قرر إحالة عامل النوبتجية بمدرسة السلام للتعليم الأساسي ، ومدرسة شهداء الصوافنة للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل.

وتابع مدرسة صلاح سالم الابتدائية ونبه على مدير المدرسة بضرورة صيانة حنفيات دورات المياة بالمدرسة وإزالة العبارات المسيئة على سور المدرسة من الخارج ، ونظافة فناء المدرسة، والاهتمام بحديقة رياض الأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحال مدير المدرسة للتحقيق .. وكيل التعليم بالفيوم يطمئن على المدارس للوقوف على حالتها

جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم بمدارس يوسف الصديق التعليمية

ترشيحاتنا

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد

إعادة فتح نفق العروبة بمصر الجديدة أمام حركة المرور بعد شفط مياه الأمطار

أمر ملكي سعودي بإعفاء وزيرا الخارجية والنقل

في عيد ميلاده.. تعرف على سبب انفصال كمال أبو رية وماجدة زكي

تعرف على تفاصيل تجدد إصابة محمد محمود

مارسيل نينو.. وفاة جاسوسة إسرائيلية على مصر عن عمر 90 عاما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك