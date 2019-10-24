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حوادث

5 أطنان و2400 زجاجة.. ضبط مصنع زيت طعام يستخدم خامات مجهولة المصدر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:13 ص
زيت الطعام
زيت الطعام
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "زيت الطعام بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لحيازته 5 أطنان "زيت طعام" مستلزمات إنتاج معبأة داخل تنكات بدون مستندات مجهولة المصدر ، و2400 عبوة "زيت طعام منتج نهائى" مدون عليها علامة تجارية مقلدة، تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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