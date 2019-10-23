بعد انقطاع 12 ساعة .. عودة الكهرباء والمياه لمدينة ميت غمر

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن عودة التيار الكهربائي والمياه للمناطق التي قطعت عنها بمركز ومدينة ميت غمر بسبب سقوط الأمطار الغزيرة عليها منذ الثامنة صباحا .



وأوضح محافظ الدقهلية تعطل بعض المحولات عن العمل بسبب هطول الأمطار الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمركز ومدينة ميت غمر وتسبب في توقف محطة رفع مياه الصرف الصحي وانقطاع المياه كما أدى إلى وجود تجمعات المياه بالشوارع.



وأضاف المحافظ أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمدينة وبالتنسيق بين رئاسة مدينة ميت غمر ومراكز أجا والمنصورة والسنبلاوين وتمي الأمديد وحي غرب وشرق المنصورة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي تم ارسال 14 سيارة كسح مياه والتغلب على المشكلة وإنهاؤها وجار إدخال محطة الرفع للخدمة وعودة الكهرباء للمواطنين.