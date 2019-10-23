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رياضة

الشوط الأول.. سالزبورج يفرض التعادل على نابولي بالشوط الأول في دورى أبطال اوروبا.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:15 م
نابولي
نابولي
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محمد رشاد
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة نابولي ومضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بالتعادل الإيجابي 1-1، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب رد بول أرينا ، فى غطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دورى أبطال اوروبا.

افتتح التسجيل الفريق الضيف عن طريق اللاعب درايس ميرتينز فى الدقيقة 17 من زمن المباراة ، قبل ان يدرك التعادل سالزبروج عن طريق لاعب الفريق إيرلينغ هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.

ويحتل نابولي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل سالزبروج المركز الثاني برصيد 3 نقاط متساويا فى النقاط مع ليفربول الانجليزي .
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