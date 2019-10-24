طريقة تحويل صور GIF إلى خلفية لساعة Apple Watch

يعرض موقع "ذا فيرج" التقني، طريقة إنشاء خلفيات ساعات آبل الذكية عن طريق صور GIF المتحركة، وإليك الخطوات:





انتقل إلى متجر آبل Apple Store وقم بتنزيل تطبيق يتيح لك تحويل صور GIF إلى صور مباشرة (يمكنك استخدام تطبيق شائع مثل Giphy الذي لا يحتوي على الكثير من صور GIF المتاحة فحسب، ولكن لديه الآن خيار مدمج لحفظ صور GIF الخاصة به كصور مباشرة).





1. ابحث عن GIF أو Live Photo الذي تريد استخدامه كخلفية لساعة آبل الخاصة بك Apple Watch واحفظه في تطبيق Photos.





2. بمجرد حفظ الصورة، انتقل إلى مكتبة الصور الخاصة بك، واختر Live Photo المحفوظة حديثًا، واضغط على "تعديل'" في الزاوية العلوية اليمنى.





3. اجعل الإطار الأخير من Live Photo صورتك الرئيسية.





4. انتقل إلى تطبيق Watch على جهاز آيفون iPhone لإنشاء واجهة شاشة جديدة بناءً على صورة.





5. حدد علامة التبويب الثانية المسماة "معرض الصور"، ثم انتقل لأسفل حتى تصل إلى قسم "الصور".





6. ضمن "المحتوى"، حدد "الصور".





7. أخيرًا ، أضف watchface إلى ساعتك واختبرها.





لاحظ أنه إذا كانت الرسوم المتحركة لا تعمل بشكل صحيح، فربما يعني ذلك أن الحركة طويلة جدًا. في هذه الحالة، يمكنك قصها بسهولة باستخدام تطبيق التعديل المفضل لديك.