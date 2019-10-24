فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز الحصول على قرض لإجراء عملية؟.. ومغترب متزوج وقع في جريمة الزنا ماذا يفعل؟.. والإفتاء: إقامة الصلاة عند صلاتك في المنزل ليست شرطا

مطلقة ولديها 3 أطفال ومعها ذهب للزينة.. هل عليه زكاة

خطوات لتعليم الأبناء المحافظة على الصلاة





تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.





ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل يجوز الحصول على قرض لإجراء عملية؟".





أجاب أمين الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار: "لا يجوز أخذ القرض بنية إجراء عملية جراحية، لأن كدا مفيش توسط سلعة أو ما هو في مقام السلعة وهذا استهلاك.. قرض مال في مقابل مال للاستهلاك وليس للتمويل".





ورد سؤال آخر يقول صاحبه «سلفت أخى مشغولات ذهبية واشترطت عليه رد هذا الدين بمشغولات ذهبية أيضًا، فهل هذا حرامًا».





وأجاب وسام قائلًا " أن هذا لا يكون حرامًا، فرد القرض الذهب ذهبًا عدل العدل بغض النظر عن سعره فى يوم أخذه أو رده، وهذا هو الحل الأمثل.





وتابع: أن من أخذ قرضا من غيره فالأفضل له ان يرده كما هو فمن أخذ مالًا فيرده مالًا ومن أخذ ذهبًا فيرده ذهبًا.





وتلقى الشيخ أحمد وسام ، سؤالا من سائل يقول" متزوج ومغترب ووقعت في جريمة الزنا" فما الحكم.





أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، التوبة والندم والعزم الأكيد على عدم العودة لهذه الجريمة الكبيرة مرة أخرى فالله تعالى قال" ولا تقربوا الزنا". فما يؤدي إليه نبتعد عنه.





وذكرت دار الإفتاء أن جميع الشرائع السماوية حرمت جريمة الزنا وأمرت بتجنب الطرق الموصلة إليها، مشيرا إلى قوله تعالى «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70)».





وأضافت في فتوى لها أن أن الإسلام حرم الطرق الموصلة إلى الزنا فأمر بغض البصر، ونهى عن اتباع خطوات الشيطان لأنه يأمر بالسوء والفحشاء، مشيرًا إلى قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلًا».





ماذا يفعل من ارتكب جريمة الزنا وأراد التوبة؟





قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان إذا تورط وارتكب جريمة الزنا، ينبغي عليه أولا أن يستر نفسه ولا يجاهر بما فعل محدثًا غيره بما فعل، مشيرًا إلى أن الأمر الثاني: عليه أن يندم ندمًا شديدًا ويتوب إلى ربه ويصر على عدم العودة إلى هذا الفعل.





وأضاف العجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف تكون التوبة من الزنا؟ الأمر الثالث: وهو أن يستزيد من الأعمال الصالحة كما قال الله تعالى: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ (114)»هود.





وأشار إلى أن دليل قبول التوبة؛ هو التوفيق للعمل الصالح بعدها.





هل يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا؟





قال الدكتور علي جمعة لا يجوز شرعًا استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا؛ لأن الشرع قد احتاط احتياطًا شديدًا في إثبات جريمة الزنا -لما لها من خطر، وما يستتبعها من آثار عظيمة-؛ فوضع شروطًا دقيقةً لترتب العقوبة عليها، ولم يثبتها إلا بأحد أمرين:

الأول: الاعتراف؛ أي الإقرار من الفاعل بأنه ارتكب هذه الجريمة.

والثاني: البينة؛ بأن يشهد أربعة شهود عدول بأنهم قد رأوا حدوث هذا الفعل.





وأكد علي جمعة في فتوى له أن جمهور العلماء نصوأ على أن غير هذين الطريقين المعتبرين لا يُعَوَّل عليه في إثبات جريمة الزنا، لافتًا إلى أن الوسائل الحديثة مجرد قرائن يُستأنس بها ولا ترقى لأنْ تستقل بالإثبات في هذا الباب الخطير الذي ضيَّقه الشرع.

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يشترط إقامة الصلاة عند صلاتي في المنزل".





وأجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر فيسبوك، أنه ليس شرطًا إقامة الصلاة في المنزل لأنها سنة وليست واجبا.





خطوات لتعليم الأبناء المحافظة على الصلاة





من ناحية أخرى قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن اكتساب الأبناء عادة أداء فريضة الصلاة، يتطلب من الآباء فعل ستة أشياء، أولها، أن يكون الأبوان قدوة لأبنائهما فى المواظبة على الصلاة، وثانيها مداومة الآباء على تذكير أبنائهم بأداء الصلاة مع الصبر عليهم، مستشهدًا بقوله تعالى «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا».





وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ( كيف أرغب أولادي في الصلاة ؟ )، قائلًا: أنتِ بدأتِ معهم متأخرا فكان من المفترض أن تعلمي أبناءك الصلاة وهم صغار بحيث انهم عندما يصلون لسن 12 سنة فتكون مسألة الصلاة هذه أمرا اعتادوا عليه، ولا تكون ثقيلة عليه، فكون أنكِ تريدين أن يلتزموا فى الصلاة فهذه المسألة تحتاج الى صبر ودعاء بأن يهديهم الله وتتكلمين معهم فى مسألة الصلاة بأنها عماد الدين، ونعرفهم على صحبة صالحة يصلون معهم يذهبون الى المساجد يسمعون إذاعة القرآن الكريم والأهم دعاء الأم لهم بالهداية فدعاء الأم مستجاب.





وأشار الى انه يجب على الأبوين ان يشجعا أولادهما للحفاظ على أداء الصلوات فى مواقيتها بإعطاء هدية لهم أو أن يذهبوا بهم فى فسحة أو ما شابه من أنواع التشجيع، موضحًا أنه إذا كان الأبناء كبارا فى السن ولا يواظبون على الصلاة فلا بد على الآباء أن يخبروهم بأن الله تعالى لن يكرمهم فى الدنيا ولا الآخرة بدون المواظبة على الصلاة.





وتابع: يجب على الآباء أن يخوفوا أبناءهم من غضب الله عليهم إذا ما تركوا الصلاة، وأخيرا أن يخبروا أولادهم بأن من يترك الصلاة فإن الله تعالى لن يبارك له فى رزقه وصحته.





تلقي الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا تقول صاحبته: إنها مطلقة ولديها 3 أطفال ومعها ذهب للزينة.. هل عليها زكاة.





أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا كان ذهب الزينة عبارة عن حلي وسلاسل وليس للتجارة لا زكاة فيه حتى ولو كانت صاحبته لاتلبسه ابدًا.





وفي سياق أخر قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة ( هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟).





وأوضح: "نعم يجوز لها إعطاء الزكاة لابنها الفقير؛ لكونها غير مكلفة بالإنفاق عليه".





حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.





وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للأم إعطاء ولدها المحتاج من زكاة مالها؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.



