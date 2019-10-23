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توك شو

عمرو الديب: سياسات روسيا الاقتصادية توسع علاقاتها مع دول أفريقيا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:24 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وبوتين
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خالد محيي الدين
قال المحلل السياسي عمرو الديب، مدير مركز خبراء ريالست الروسي، إن القمة الروسية الإفريقية في منتدي "سوتشي" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي هامة للغاية، نظرا لرغبة روسيا في استعادة الدور الذي كانت تلعبه في القارة الأفريقية السمراء خلال عهد الاتحاد السوفييتي خلال حروب ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ونوه المحلل السياسي عمرو الديب، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، إلى أن الاتحاد السوفييتي يلجأ لأساليب الشيوعية حينها في تحقيق سياسات تعامله مع أفريقيا، ولكن اليوم تلجأ روسيا المباحثات الاقتصادية.

وتابع المحلل السياسي عمرو الديب، مدير مركز خبراء ريالست الروسي، أن سياسات روسيا الحديثة تسمح لها بالقيام بدور كبير وعلاقات واسعة في القارة الأفريقية السمراء.
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