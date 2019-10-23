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توك شو

أحمد موسى يشيد بتعامل محافظ القاهرة مع مياه الأمطار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:21 م
اللواء خالد عبدالعال،
اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة
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البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يكشف حالة الشوارع في محافظة القاهرة بعد أن قامت الاجهزة المعنية بشفط المياه.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن، الشوارع كانت ممتلئة بالمياه واليوم أصبحت خالية ونظيفة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، هذا الفيديو من نفق الأزهر وحتى كوبرى أكتوبر ووصولا إلى المنصة و مدينة نصر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن، المسئولين فى محافظ القاهرة بقيادة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بذلوا مجهودا كبيرا فى عودة الشوارع إلى طبيعتها.

وعرض أحمد موسي، جولة فى شوارع العاصمة لكشف ما تم من المسئولين، وتابع موسي: "اقسم بالله فى ناس نامت فى الشارع وهى بتنضف".
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