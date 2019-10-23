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أخبار البلد

أستاذ إعلام: يجب إعداد ملف بتجاوزات BBC وتقديمه لـ هيئة ofcom البريطانية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:28 م
الدكتور محمد المرسى
الدكتور محمد المرسى ، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة
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حمادة خطاب
أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن استضافة قناة بي بي سي لمقاول هارب لـ يهاجم ودون دليل أو برهان المؤسسة العسكرية والنظام المصري هو أمر غير مهني وغير أخلاقي ويهدف للترويج لكلام مرسل ويهدف لهز الثقة بين المواطن وقياداته ومؤسساته، مشيرًا إلى أن هذه اللقاء يؤكد سياسة ومنهج هذه القناة في المعالجة السلبية لكل ما يتصل بقضايا الشأن المصري.

وأضاف "المرسى" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحوار لم يأت بجديد إطلاقًا هو إعادة مملة لكلام يفتقد الدليل ولشخص طالب بمظاهرات وفشل في دعوته وتم تجاهله تمامًا كما انة لم يضف شيئا للقناة او للمشاهد بل وضع العديد من علامات الاستفهام حول أهداف عرض مثل هذا اللقاء ، موضحًا ان الهدف من إجراء مثل هذا الحوار هو إعادة تقديم وتصدير وإنتاج مثل هذا الشخص وإعادته للأضواء وإعادة أفكاره للانتشار.

وتابع أستاذ الإعلام، أن موقف بي بي سي الحالي يتسق مع مواقفها السابقة باتخاذ مواقف ضد مصر بتشويه الحقائق وتزييف الواقع وهو ما أدى إلي فقدانها جانب كبير من مصداقيتها مشيرًا إلى أنه يجب اتخاذ موقف حاسم ضد هذه المؤسسة الإعلامية من خلال هيئة الاستعلامات ومن خلال المجلس الأعلى للإعلام، كما يجب إعداد ملف كامل بتجاوزاتها المهنية والأخلاقية في معالجة الشأن المصري وتقديمه لهيئة ofcom وهي الهيئة المنظمة للإعلام في بريطانيا وتشبه في صلاحيتها المجلس الأعلى للإعلام لدينا.
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