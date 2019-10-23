بلوك شعر مختلف.. ويزو فى إطلالة رقيقة وصورة سيلفي مع حمدى المرغني بالرياض.. شاهد

نشر الفنان حمدي المرغني صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على الإنستجرام تجمعه مع الفنانة ويزو، وقد ظهرت ويزو بإطلالة رقيقة للغاية، وبلوك مختلف.



وعلق حمدي مرغني على الصور ببعض الكلمات، وقال: وها هي ويزو وصلت الرياض.



وارتدت ويزو بلوزة باللون الأسود مشجرة بالورود، فيما تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة وبخصلات مموجة من الأسفل، واختارت ان تضيف له بعض الخصلات الذهبية، والتي ابرزت من انوثتها.



ولم تتكلف ويزو في وضع المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه، وهو ما اكمل من إطلالتها بشكل ناعم.



وأكملت ويزو إطلالتها بأختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت ارتداء بعض القلادات حول عنقها باللون الذهبي، وقرطين ناعمين.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..