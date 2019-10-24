أساليب فبركة الأخبار وأمن المجتمع في ندوة بإعلام القاهرة

تنظم كلية الإعلام بالتعاون مع جمعية كليات الإعلام العربية باتحاد الجامعات العربية ندوة عن "فبركة الأخبار وأمن المجتمع" يوم الخميس ٣١ أكتوبر الحالي بقاعة المؤتمرات بالكلية.





وتهدف الندوة إلى توعية الطلاب بأساليب وآليات تزييف الأخبار والصور والفيديوهات وغيرها من المواد الإعلامية عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي وتعريفهم بطرق إكتشاف الفبركة وكيفية الحفاظ علي أمن المعلومات.





وتنظم الندوة جمعية أصدقاء الجودة بالكلية ويشارك فيها عدد من عمداء كليات الإعلام وبعض الخبراء.



