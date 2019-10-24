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تعليم

اليوم.. عودة الدراسة بجامعة الأزهر بعد تعطلها بسبب الطقس

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
تعود كليات جامعة الأزهر للبنين والبنات بمدينة نصر والقليوبية، وكذلك المعاهد الأزهرية اليوم، الخميس، إلى العمل والدراسة مرة أخرى بعد تعطلها أمس، الأربعاء. 

وكان الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، قرر تعطيل الدراسة أمس الأربعاء بالقاهرة الكبرى في كليات "الدراسة، ومدينة نصر، والقليوبية" نظرا لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة، وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.

كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

وقال علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القرار جاء بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة الأربعاء، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث أمس، فقد تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.
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