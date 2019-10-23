تشامبرلين يضاعف النتيجة لـ ليفربول أمام جينك البلجيكي بهدف خيالي.. فيديو

ضاعف فريق ليفربول الإنجليزي النتيجة أمام مضيفه جينك البلجيكي بتسجيل الهدف الثاني، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب لومينوس أرينا ، فى غطار مبايرات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





أحرز الهدف تشامبرلين فى الدقيقة 57 من زمن المباراة، بعد تمريرة من جانب البرازيلي فيرمينيو من على حدود منطقة الجزاء ليسدّدها تشامبرلين بوجه القدم فى أعلى الزايوة اليمنى لحارس الفريق البلجيكي.





وسجّل الهدف اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين فى الدقيقة الثانية من وقت المباراة، بعد تمريرة مميزة من جانب فابيانو ليسدد تشامبرلين كرة قوية سكنت الزاوية اليمنى لحارس جينك البجيكي.



