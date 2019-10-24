برلماني: النواب سيتدخل بحزم لحل أزمة الأمطار والسيول

قال بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان سوف يتدخل ويتخذ إجراءات حاسمة مع الحكومة، لحل هذه المشكلة المتفاقمة نتيجة الإهمال وعدم التنسيق بين الجهات، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالات يجب أن تعطي هيئة الأرصاد ملاحظة لباقي الأجهزة المعنية مثل هيئة الصرف وشركات المياه لكي تكون على أتم الاستعداد كتجهيز عربات الشفط.





وأكد "النويشي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه المشكلة توجد أكثر بالقاهرة، لعدم جاهزية مخرات السيول، عكس المحافظات الأخري مثل بني سويف حيث توجد بها مخرات جيدة مما جعلها بعيدة عن تلك المشكلة.





واقترح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنشاء مصافٍ في الأنفاق وعمل صيانة كل شتاء للصرف لتجنب انسدادها.