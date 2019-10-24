Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: النواب سيتدخل بحزم لحل أزمة الأمطار والسيول

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:29 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم السياسي
قال بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان سوف يتدخل ويتخذ إجراءات حاسمة مع الحكومة، لحل هذه المشكلة المتفاقمة نتيجة الإهمال وعدم التنسيق بين الجهات، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالات يجب أن تعطي هيئة الأرصاد ملاحظة لباقي الأجهزة المعنية مثل هيئة الصرف وشركات المياه لكي تكون على أتم الاستعداد كتجهيز عربات الشفط.

وأكد "النويشي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه المشكلة توجد أكثر بالقاهرة، لعدم جاهزية مخرات السيول، عكس المحافظات الأخري مثل بني سويف حيث توجد بها مخرات جيدة مما جعلها بعيدة عن تلك المشكلة.

واقترح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنشاء مصافٍ في الأنفاق وعمل صيانة كل شتاء للصرف لتجنب انسدادها.

Advertisements

ترشيحاتنا

السراج يتحدث عن وجود قوات تركية في ليبيا

محمد محمود: شعرت بإصابتي بالرباط الصليبي قبل إجراء الكشف الطبي ..فيديو

أهل الطفلة مروة ضحية العاشر من رمضان يروون تفاصيل الحادث.. فيديو

كيفية إخراج الزكاة على المال المدخر بالبنوك.. البحوث الإسلامية توضح

اخبار نادي الزمالك اليوم 23- 10-2019.. تأجيل انطلاق القناة.. صدمة بسبب غياب نجم الفريق

الأقوى من يتحمل الضربات.. نجم بيراميدز يوجه رسالة لـ محمد محمود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان شيفون.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة ..صور

احمد حلمى يدعم مشروع ابنته لى لى الجديد بهذه الطريقة

بـ بنطلون أسود ممزق.. اسما شريف منير تتألق بإطلالة كاجوال