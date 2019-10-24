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مرأة

لخسارة الوزن.. 3 فوائد غير متوقعة لهذا النوع من المكسرات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:07 ص
صدى البلد
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رضوى حسام
تحظى المكسرات خاصة "الفستق" بحُب كثير من الناس بسبب مذاقه اللذيذ وفوائده الكثيرة، فهو يمد الجسم بالطاقة ويعمل على تحسين الصحة، حيث يعد الفستق مصدرًا رئيسيًا للدهون الصحية والألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والمواد الغذائية المختلفة، وأشار موقع "health line" إلى فوائد غير متوقعة للفستق.

الحفاظ على صحة القلب

يعمل الفستق على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه يعمل على تنظيم الدورة الدموية وقد يقلل أيضًا من ضغط الدم أكثر من المكسرات الأخرى مما يعود بالنفع على صحة القلب.

تحسين عملية الهضم

يعمل الفستق على تحسين عملية الهضم لأنه غني بالألياف، وهو أمر جيد لبكتيريا الأمعاء، كما أن تناوله قد يزيد امن إنتاج الأحماض الدهنية المفيدة لعملية الهضم.

يساعد على خسارة الوزن

يساعد الفستق في خسارة الوزن لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل وبروتين أكثر من معظم المكسرات الأخرى، إضافة إلى احتوائه على لأحماض الأمينية الأساسية التي تزيد من سرعة الحرق.
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