أهداف خيالية.. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز برباعية على جينك فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا سهلا على مضيفه جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب لومينوس أرينا، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



الفوز رفع رصيد ليفربول الى النقطة 6 فى المركز الثاني، خلف نابولي المتصدر بـ 7 نقاط ، بينما تجمد رصيد جينك عن نقطة وحيدة فى ذيل المجموعة الخامسة.



ملخص المباراة ...



تقدم شامبرلين بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من خلال تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء صوبها بجوار القائم الأيمن للحارس الذي لم يتحرك من مكانه لمحاولة التصدي لها.



حاول جينك الرد على ليفربول بشكل سريع، وظهرت قدرة الفريق البلجيكي على إرسال الكرات الطولية خلف خط دفاع الريدز، واستطاع علي ساماتا أن يصوب كرة لكنها ضلت الطريق نحو المرمى وخرجت إلى ضربة مرمى، ثم أتى الدور على بول أونواتشو الذي صوب كرة أبعدها أليسون بصعوبة.



وأهدر ساديو ماني فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 25 بعدما حصل على كرة رائعة من فيرمينو لكنه صوب الكرة في متناول الحارس وأبعدها عن مناطق الخطورة.



وإرتقى علي ساماتا وصوب كرة رأسية رائعة في الدقيقة 26 سكنت شباك أليسون حارس ليفربول، لكن تم احتسابها تسلل قبل لعب العرضية، وأكدت مراجعة حكم الفيديو المساعد صحة قرار الحكم.



وتولى محمد صلاح تصويب كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30 لكنها أتت أعلى من العارضة.



وأحرز شامبرلين في الدقيقة 57 الهدف الثاني له ولليفربول بعدما صوب كرة بوجه القدم الخارجي بطريقة ساحرة وارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.



وصنع محمد صلاح الهدف الثالث لصالح ليفربول بعدما هيأ الكرة في الدقيقة 77 لساديو ماني الذي علقها فوق الحارس من لمسة واحدة.



وأبدع محمد صلاح في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87 بعدما تخلص من مدافعين وسدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم الأيمن في الطريق نحو الشباك قبل أن يقلص ستيفن أودي النتيجة في الدقيقة 88 بهدف شرفي بعدما حصل على الكرة من ندونجالا اسكنها في شباك أليسون بكير.