Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أهداف خيالية.. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز برباعية على جينك فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:13 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
محمد رشاد
حقق ليفربول الإنجليزي فوزا سهلا على مضيفه جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب لومينوس أرينا، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد ليفربول الى النقطة 6 فى المركز الثاني، خلف نابولي المتصدر بـ 7 نقاط ، بينما تجمد رصيد جينك عن نقطة وحيدة فى ذيل المجموعة الخامسة.

ملخص المباراة ...

تقدم شامبرلين بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من خلال تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء صوبها بجوار القائم الأيمن للحارس الذي لم يتحرك من مكانه لمحاولة التصدي لها.

حاول جينك الرد على ليفربول بشكل سريع، وظهرت قدرة الفريق البلجيكي على إرسال الكرات الطولية خلف خط دفاع الريدز، واستطاع علي ساماتا أن يصوب كرة لكنها ضلت الطريق نحو المرمى وخرجت إلى ضربة مرمى، ثم أتى الدور على بول أونواتشو الذي صوب كرة أبعدها أليسون بصعوبة.

وأهدر ساديو ماني فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 25 بعدما حصل على كرة رائعة من فيرمينو لكنه صوب الكرة في متناول الحارس وأبعدها عن مناطق الخطورة.

وإرتقى علي ساماتا وصوب كرة رأسية رائعة في الدقيقة 26 سكنت شباك أليسون حارس ليفربول، لكن تم احتسابها تسلل قبل لعب العرضية، وأكدت مراجعة حكم الفيديو المساعد صحة قرار الحكم.

وتولى محمد صلاح تصويب كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30 لكنها أتت أعلى من العارضة.

وأحرز شامبرلين في الدقيقة 57 الهدف الثاني له ولليفربول بعدما صوب كرة بوجه القدم الخارجي بطريقة ساحرة وارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.

وصنع محمد صلاح الهدف الثالث لصالح ليفربول بعدما هيأ الكرة في الدقيقة 77 لساديو ماني الذي علقها فوق الحارس من لمسة واحدة.

وأبدع محمد صلاح في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87 بعدما تخلص من مدافعين وسدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم الأيمن في الطريق نحو الشباك قبل أن يقلص ستيفن أودي النتيجة في الدقيقة 88 بهدف شرفي بعدما حصل على الكرة من ندونجالا اسكنها في شباك أليسون بكير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوط الاضافي الاول.. ليفربول يتقدم وتشيلسي يدرك التعادل 2-2 فى السوبر الأوروبي

ركلات الترجيح تحسم اللقب.. تشيلسي يفرض التعادل أمام ليفربول في الوقت الإضافي.. فيديو

في غياب محمد صلاح.. مانشستر يونايتد يفلت من ريمونتادا لـ ليفربول ..فيديو

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بداية نارية | تشامبرلين يحرز الهدف الأول لـ ليفربول امام جينك البلجيكي | فيديو

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم بهدف نظيف أمام جينك بمشاركة صلاح في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

ترشيحاتنا

تحذير من تقلبات الجو.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة .. فيديو

لقطات مرعبة.. أحمد موسى يعرض أغرب مشاهد لـ الأمطار .. فيديو

أول تعليق رسمي من محمود الخطيب على تأجيل بطولة الدوري

كشفتها خناقة العلمين .. حقيقة زواج زينة من أحمد عز دون علم أهلها

بعد إجراء الرباط الصليبى.. تطورات إصابة نجم الأهلي خلال المران

محكمة كويتية تقضي بحبس معلمة مصرية عامين مع الشغل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى