الحصي: القابضة للري أكثر خبرة في حل مشكلة السيول

قال النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الحكومة تأخرت في اتخاذ قرار إسناد عمليات حماية إخطار السيول للشركة القابضة للري و الصرف و كان من اللازم اتخاذه منذ 3 سنوات.





وأوضح الحصي، أن الشركة القابضة للري و الصرف أكثر خبرة في حل مثل هذه المشاكل لأنه تمتلك المعدات اللازمه لهذا الأمر.





وأكد وكيل لجنة الاسكان لـ "صدي البلد" أنه يؤيد هذا القرار الصائب، مضيفا أنه يقضي علي مشاكل السيول.



