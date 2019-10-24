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برلمان

الحصي: القابضة للري أكثر خبرة في حل مشكلة السيول

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:54 ص
صدى البلد
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القسم السياسي
قال النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الحكومة تأخرت في اتخاذ قرار إسناد عمليات حماية إخطار السيول للشركة القابضة للري و الصرف و كان من اللازم اتخاذه منذ 3 سنوات.

وأوضح الحصي، أن الشركة القابضة للري و الصرف أكثر خبرة في حل مثل هذه المشاكل لأنه تمتلك المعدات اللازمه لهذا الأمر.

وأكد وكيل لجنة الاسكان لـ "صدي البلد" أنه يؤيد هذا القرار الصائب، مضيفا أنه يقضي علي مشاكل السيول.

و اقترح النائب، أن من اللازم قيام الشركة بالتنسيق مع الجهات الأخري و يجب أن تقوم بمراجعة جميع المواقع وعمل صيانة تامة في جميع الأوقات بالأخص أوائل فترة الشتاء.
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