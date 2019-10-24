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اقتصاد

موديز: إصلاحات لبنان قد تضر بالثقة في قدرته على خدمة الدين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:02 ص
مؤسسة موديز للتصنيف
مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني
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وكالات
حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، من أن الثقة في قدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها قد تتقوض بدرجة أكبر بسبب خطتها لإجبار البنوك على القبول بسعر فائدة أقل على دينها.

وقالت وكالة التصنيفات، إن الخطوة قد تضاعف الضغوط على ربط العملة والقدرة على خدمة الدين في المدى المتوسط.

وفي ظل احتجاجات عارمة وأزمة مالية متفاقمة، كشفت حكومة لبنان عن عدد من الإجراءات الهادفة جزئيا إلى استرضاء المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على تقليص عجز الميزانية في العام القادم، مضيفة أن الإلغاء المقترح لحيازات البنك المركزي من أدوات الدين بالعملة المحلية سيخفف ضغط السيولة في المدى القصير.

وقالت إن زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر ائتماني سلبي على البنوك، حيث ستضغط على عوائدها الضعيفة أصلا وقدرتها على امتصاص الصدمات.
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