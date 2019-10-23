برلماني: القمة الأفريقية الروسية فرصة جيدة لانفتاح القارة الأفريقية على العالم

قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن القمة الأفريقية الروسية فرصة جيدة لانفتاح القارة الأفريقية على العالم، وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادى بين أفريقيا وروسيا فى مختلف المجالات.



وأضاف الكمار أن الرئيس السيسى يسعى لانفتاح الدول الأفريقية على العالم فى مختلف المجالات بما يحقق نقلة نوعية لاقتصاد أفريقيا الخارجى، وبما يحقق تنمية اقتصادية حقيقية لدول القارة.



وأشار نائب شبين القناطر، إلى أن هذه القمة ستكون البداية لزيادة معدلات التعاون ما بين الجانبين الأفريقى والروسى فى مختلف المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يسعى جاهدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل القارة الأفريقية من خلال مختلف المحافل الدولية التى يشارك فيها.



وفى سياق متصل قال إن مختلف الدول الأفريقية يجب أن يكون لديها تصور لجذب المزيد من الاستثمارات لها، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، وكذلك اتخاذ خطوات جادة وحقيقية نحو التحول الاقتصادى، والتعاون ما بين الدولة الأفريقية بعضها البعض لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.



جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إن أفريقيا ترحب بالانفتاح على العالم، لتحقيق نقلة نوعية فى تحقيق التنمية والتقدم فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه يجدد الدعوة مؤسسات القطاع الخاص الروسية والعالمية والمؤسسات الدولية للتمويل فى أفريقيا فهذا التوقيت للاستثمار والتنمية فى أفريقيا، بما يحقق لشعوب القارة أحلامها فى التقدم والتحديث والتنمية المستدامة الذى تستحقه.