ليلى عبد المجيد: تغطية BBC الإعلامية لا تتسم بالأمانة ولا الدقة



وتابعت ليلى عبد المجيد،، أتضح أيضًا ان معدي هذه التقارير اتفقوا مع الضيوف علي ما قالوه زورا ضد الدولة المصرية ، وهو ما ظهر فى قصة زبيدة التي ادعت امها انها اختفت قسريا وتعرضت لانتهاكات في سجون مصر، ثم اتضح انها هربت من امها وتزوجت وانجبت، كذلك ذكر معلومات وبيانات غير صحيحة عن بعض العمليات الارهابية.

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن تعامل موقع BBC عربي مع التغطية الاعلامية في مصر ليس به اى نوع من المهنية ، موضحه أنها تغطية لا تنناول أى معالجة تتسم بالامانة او مراعاة الدقة او الانصاف او الاعتماد علي مصادر موضوعية وموثوقة في تناول قضايا مصر.وأضافت ليلى عبد المجيد، فى تصريحات لـصدى البلد ، أن هناك تحيزا واضحا لوجهة نظر جماعة الاخوان الارهابية التي تجاهر بكراهية الوطن وتنكر اعترافها بفكرة الوطن من الأساس ، مشيرة إلى أن هناك عدة تقارير قدمتها الشبكة من قبل، مزيفة وتعتمد علي الاستناد لمصادر اتضح كذبها .