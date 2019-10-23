ضحايا الطقس السيئ.. تفاصيل وفاة طفل فى كفر الشيخ بسبب الأمطار..فيديو

وجهت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، العزاء لأسرة الطفل ابراهيم رزق الطالب في الصف الثاني الإعدادي، الذي توفي بسبب الأمطار في محافظة كفر الشيخ.



ونوهت، "كشك" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن الطفل أصيب بالصعق الكهربائي فور عبوره بجوار أحد عمدان الإنارة، ليلقي مصرعه علي الفور.



وتابعت، أن الأهالي حاولوا انقاذ الطفل ونقلة للمستشفى لكنه توفي قبل وصوله، خلال الساعة الثامنة صباحا.