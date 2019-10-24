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ديني

إطلاق قافلة دعوية مشتركة بين علماء الأزهر والأوقاف.. غدًا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:08 ص
قافلة دعوية
قافلة دعوية
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محمود ضاحي
تنطلق القافلة الدعوية الرابعة عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف غد الجمعة القادمة لمحافظة المنيا، وتضم ثمانية علماء: أربعة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: ”هذا هو الإسلام”.

وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

وقالت الأوقاف في بيان لها إن هذه القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
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