إطلاق قافلة دعوية مشتركة بين علماء الأزهر والأوقاف.. غدًا

تنطلق القافلة الدعوية الرابعة عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف غد الجمعة القادمة لمحافظة المنيا، وتضم ثمانية علماء: أربعة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: ”هذا هو الإسلام”.





وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.



