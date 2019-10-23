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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. إنتر يحقق أول انتصاراته بفوز مهم على دورتموند

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:06 م
إنتر الإيطالي
إنتر الإيطالي
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إسماعيل محمود
حقق إنتر الإيطالي فوزًا هامًا على حساب ضيفه بروسيا دورتموند بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

افتتح الأرجنتيني لوتشارو مارتينيز التسجيل للإنتر في الدقيقة 22 ، بعد تمريرة طولية من زميله دي فري، استلمها مارتينيز بنجاح، ليضعها بكل سهولة في مرمى بوركي حارس مرمى بروسيا دورتموند، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وسنحت فرصة لمارتينيز لمضاعفة النتيجة، عندما تحصل فريقه على ضربة جزاء في الدقيقة 83 ، لكن تسديدته قابلها تصدي رائع من بوركي، ليمنع الإنتر من الهدف الثاني .

بوركي لم يمنع كاندريفا هذه المرة من مضاعفة النتيجة، ففي الدقيقة 89 أحرز كاندريفا الهدف الثاني ، ليؤكد فوز فريقه الأول في دوري الأبطال هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي إنتر للنقطة الرابعة في المركز الثاني ، متقدمًا على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط .
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