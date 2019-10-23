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رياضة

اتحاد جده.. 4 عوامل لاستعادة العميد السعودى مكانته

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:08 م
اتحاد جدة السعودى
اتحاد جدة السعودى
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مــيــــــــــس رضــــــــــــا
تلقى نادى اتحاد جدة السعودى ضربات موجعة فى ظل هزائمه المتلاحقة التى أودت بنهاية مؤلمة لمدربه التشيلى سييرا.

وعقب آخر هزيمة مدوية أمام نادى الوحدة، وهى الخسارة الرابعة بمسابقة الدوري التى على إثرها أطيح بمدربه وتم إقالته، وعقد محبو العميد السعودى نادى جدة آمالهم على أن يشهد النادى تحولا جذريا مع مدربا جديدا بعد أن وجهت له العديد من الاتهامات بتسببه فى تراجع أداء النادى.

وما بين هزيمة واقالة فى ظل أزمات متكررة، قال مساعد العقيلى الإعلامى الرياضى السعودى، إن نادى اتحاد جدة ينقصه عدة عوامل أساسية ومحورية تعيد مكانته الطبيعية ولسابق عهده.

وأوضح "العقيلى"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن النادى يحتاج إلى إدارة واعية تحمل فكر جديد ولديها القدرة المادية الكافية، ومدرب متمكن وجهاز فني وإداري متميز تتاح له الفرصة كاملة لإعادة بناء فريق قوي ومتكامل. 


وأضاف "الإعلامى الرياضى السعودى"، هناك ضرورة لاستقطاب صفقات محلية وأجنبيه على مستوى الطموح إذا ما أراد العودة والمنافسة الحقيقية في جميع البطولات التي يكون الاتحاد طرفًا فيها، إضافة إلى تصعيد المواهب من أبناء النادي ومحاولة تطويرهم بإحتكاكهم ومشاركتهم مع لاعبين كبار محليين وأجانب للإستفادة منهم في بناء مستقبل يليق بسمعة ومكانة الاتحاد.
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