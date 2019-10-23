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فن

صراع المطربين على يوتيوب.. ابو الاعلى مشاهدة | وتراجع مدوٍ لـ عمرو دياب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:15 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تشهد قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب منافسة بين عدد من الأغانى والأعمال الدرامية التى تسعى للتواجد بالقائمة التى تضم 50 فيديو هي الأعلى مشاهدة فى مصر.

وتمكنت أغنية حبيبى يا ليل للمطرب أبو من التواجد داخل القائمة بعد ان حققت 12 مليون مشاهدة فى 24 ساعة فقط.

أغنية "حبيبى ياليل"  كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.. ومن إخراج مريم أبو عوف وشارك في التصوير الفنانة تارا عماد ومجموعة من أطفال معهد الباليه.

وتنافس أغنية سلام للفنان المغربى سعد لمجرد داخل القائمة حيث تحتل المرتبة 23 بعدما حققت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة فى غضون ايام.

العمل مستوحى من التراث الأمازيغي المغربي الزاخر، ويوجه صناع الكليب من خلاله التحية لكل فناني هذا التراث ومحبيه.

وتمكنت احدى المتسابقات المصريات فى برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز 28 بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

واستطاعت نورهان المرشدى تحقيق ما يقرب من مليونين ونصف المليون مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بها فى تجربة الاداء.

واحتل احد الشباب المصريين المشاركين فى برنامج ذا فويس وهو سيد رزق المرتبة 33 فى القائمة من خلال أغنيته فى تجارب الاداء.

وجاءت أغنية متغير للهضبة عمرو دياب ضمن قائمة الفيديوهات فى الـمرتبة الـ 35 محققة فقط ما يزيد بقليل على 700 الف مشاهدة.
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