دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يفوز 2-1 على سلافيا براغ ويتصدر المجموعة السادسة

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا صعبًا على حساب مضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في دورى أبطال أوروبا.





افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل للبارسا في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة من زميله أرثور ميلو، ليسجل حضوره كهداف في دوري أبطال أوروبا للبطولة الخامسة عشر على التوالي في رقم قياسي.





ضغط لاعبو سلافيا براغ بعد الهدف بشدة ، وكانوا قريبين من معادلة النتيجة في أكثر من مناسبة ، لكن كل هجماتهم كانت تقابل بالإبعاد من تير شتيجن حامي عرين الفريق الكاتلوني ، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني ، كلل مجهود الفريق بالنجاح ، عن طريق يان بوريل الظهير الأيسر للفريق بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 50 ، بعد غياب للرقابة الدفاعية للفريق الكاتلوني.





برشلونة أبت أن تستمر النتيجة بالتعادل ، وبخطأ في التشتيت للاعبي براغ ، وصلت الكرة للأوريجواياني لويس سواريز والذي سدد الكرة لترتطم بالنيجيري أوليانكا ، وتسكن شباك فريقه بالخطأ ، معلنة عن الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 57.





ضغط لاعبو سلافيا براغ لتعديل النتيجة ، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل ، لتنتهي المباراة بتحقيق برشلونة ثاني انتصاراته في دوري المجموعات هذا الموسم.



