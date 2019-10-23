مجلس الوزراء: إجازة جديدة للمدارس والجامعات في هذه الحالة..فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزارة، إن مصر ستظل تواجه مشكلة غرق الشوارع بالامطارِ، نتيجة لعدم وجود شبكة صرف مهيأة لكم المطر الكبير، مؤكدا أنهم يعملون بشكل دائم على تطوير شبكة الصرف بشكل كامل.



وأضاف، "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن هناك استعدادات كبري لمواجهه الأمطار في فصل الشتاء، حيث يقومون علي تطوير شبكات الصرف، فضلا عن طرح سيارات شفط إضافية.



وتابع، أنه في حال مواجهة أي أزمات خاصة بالطقس السئ او الامطار، ستمنح الحكومة اجازات للمدارس والجامعات، تفاديا لوقوع اي حوادث مؤلمة، فضلا عن تسهيل التعامل مع تلك المياه المتراكمة عن الامطار.