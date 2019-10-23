بعشر لاعبين ليل يخطف نقطة ثمينة من فالنسيا في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق فالنسيا الإسباني مع مضيفه ليل الفرنسي، يهدف لمثله في المباراة التي اقيمت ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا التي جمعت الفريقين اليوم.



تمكن الروسي دينيس تشرشيف من أن يسجل الهدف الأول لفالنسيا ي الدقيقة "63" من زمن اللقاء.



وتعرض مختار دياكابي إلى حالة طرد في الدقيقة "84: من زمن اللقاء وأكمل فالنسيا المباراة بـ10 لاعبين.



ونجح جوناثان أكوني في تسجيل هدف التعادل لليل في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع من تسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء.



وبهذا التعادل تمكن ليل من حصد أول نقطة في دور المجموعات بعد 3 جولات بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

