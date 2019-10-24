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محافظات

إيقاد شعلة النصر.. محافظة السويس تحتفل بعيدها القومي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس
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حسن غنيمة
قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، مساء أمس، الأربعاء، بإيقاد شعلة النصر بالنصب التذكارى للجندى المجهول أمام ديوان عام محافظة السويس، بمناسبة احتفالات محافظة السويس بعيدها القومى الـ46 لانتصارات شعب السويس العظيم فى 24 أكتوبر 1973.

رافق المحافظ في إيقاد الشعلة الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد.

كما شهد إيقاد الشعلة الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، وطارق متولي، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية والأحزاب والجمعيات الأهلية وممثلي الشباب والرياضة وفرقة السمسمية بقصر ثقافة السويس ومديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ أن إيقاد الشعلة لتذكرة الشباب بما فعله أجدادنا وآباؤنا من تضحيات من أجل الحفاظ على الوطن، ليكون دافعًا قويا للشباب خلال الفترة القادمة للحفاظ على استقرار بلدنا.
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