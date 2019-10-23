بعد فوز ليفربول.. تعرف على ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لاكتساح مضيفه نادي جينك البلجيكي ، بأربعة أهداف مقابل هدف ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.



وأحرز صلاح الهدف الرابع بعد مجهود فردي رائع ، ليقود فريقه لتحقيق الفوز الثاني له في الشامبيونزليج هذا الموسم.



وفي نفس المجموعة ، فاز فريق نابولي بصعوبة على مضيفه سالزبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين



ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز ليفربول ونابولي



المركز الأول : نابولي الإيطالي برصيد 7 نقاط



المركز الثاني : ليفربول الإنجليزي برصيد 6 نقاط



المركز الثالث سالزبورج النمساوي برصيد 3 نقاط



المركز الرابع : جينك البلجيكي برصيد نقطة وحيدة