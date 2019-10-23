Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد فوز ليفربول.. تعرف على ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:17 م
ليفربول أمام خينك
ليفربول أمام خينك في دوري الأبطال
Advertisements
إسماعيل محمود
قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لاكتساح مضيفه نادي جينك البلجيكي ، بأربعة أهداف مقابل هدف ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح الهدف الرابع بعد مجهود فردي رائع ، ليقود فريقه لتحقيق الفوز الثاني له في الشامبيونزليج هذا الموسم.

وفي نفس المجموعة ، فاز فريق نابولي بصعوبة على مضيفه سالزبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين

ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز ليفربول ونابولي

المركز الأول : نابولي الإيطالي برصيد 7 نقاط

المركز الثاني : ليفربول الإنجليزي برصيد 6 نقاط

المركز الثالث سالزبورج النمساوي برصيد 3 نقاط

المركز الرابع : جينك البلجيكي برصيد نقطة وحيدة
جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أوروبا .. ترتيب المجموعة الخامسة ليفربول محمد صلاح في المؤخرة

موعد مباراة ليفربول و سالزبورج اليوم في دورى أبطال أوروبا

ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز ليفربول على سالزبورج

الأعلى.. تقييم محمد صلاح بعد فوز ليفربول على سالزبورج

محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول استعدادا لمباراة جينك.. فيديو

ضحك متواصل.. رسالة من تشامبيونزليج لـ محمد صلاح عقب عودته من الإصابة

ترشيحاتنا

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

تحليل فيديو اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز.. أول ظهور لـ التوءم | والفنان لا يعرف أسرة زوجته

تاريخ 96 سنة ضاع في 7 دقائق.. «زبيدة» قصة فتاة ألحقت العار بـ BBC وفضحت إعلام الإخوان

هيتعب أردوغان.. أحمد موسى يهدي فيديو لرئيس تركيا

قرار عاجل من الأهلي بعد إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي

تأشيرة مضيف في السعودية 3 أشهر قريبا .. اعرف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى