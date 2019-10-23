مصرع طفل صعقاً بالكهرباء في الدقهلية

لقى طفل مصرعه صعقاً بالكهرباء نتيجة مُلامسته عمود إنارة بمدينة الكردى في الدقهلية .





تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردى بمصرع طفل صعقاً بالكهرباء بأحد شوارع المدينة .





وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الطفل المتوفى يدعى أحمد جمعة إمبابى 12 عامًا بالصف الاول الإعدادى وأنه كان عائدًا للمنزل ويسير بجانب جدران المنزل بسبب غرق الشوارع بالماء إلا أنه تعرض للصعق بالكهرباء من عامود إنارة ما أدى لمصرعه فى الحال .



